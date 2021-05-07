Son dakika haberi! Vefa Belgeselleri dijital ortamda geniş bir kitleye ulaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Vefa Belgeselleri dijital ortamda geniş bir kitleye ulaşıyor

Son dakika haberi! Vefa Belgeselleri dijital ortamda geniş bir kitleye ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Vefa Projesi" olarak hazırladıkları belgesellerin üniversitenin resmi sosyal medya kanalında 255 bin izlenme rakamına eriştiğini söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Vefa Projesi" olarak hazırladıkları belgesellerin üniversitenin resmi sosyal medya kanalında 255 bin izlenme rakamına eriştiğini söyledi.

"Aksaray'ın Yaşayan Değerleri 1 ve 2," "Aksaray'ın Gazileri" ve "Aksaray'ın Şehitleri" isimli dört farklı çalışma yaptıklarını ve sözlü tarihi yansıtması açısından bu belgeselleri önemli bulduklarını dile getiren Rektör Şahin, "Belgesellerimiz kendi içinde farklı hikayeler barındırıyor. Yaşadığımız şehri, zamanın getirdiklerini, etrafımızda olup biten olayları, değişimleri ve duyguları anlamamız bakımından her bir hikaye çok değerli. Bu çalışmaları, gençlerimiz başta olmak üzere, daha geniş bir kesime ulaştırmak istiyoruz. Farklı düzenlemeler halinde üniversitemizin resmi sosyal medya kanalında bu belgesellerimiz şu ana değin 255 bin kez izlendi. Diğer sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımızı dikkate aldığımızda sayı aslında daha da yüksek. Bu, güzel bir rakam ve daha da artmasını arzu ediyoruz. Bunun için de çeşitli sosyal medya platformlarından filmlerimizle ilgili bilgiler aktarıyoruz" dedi.

Bu çalışmaları birer vefa borcu olarak gördüklerini çünkü içinde yaşadıkları şehri ve insanları çok sevdiklerini dile getiren ASÜ Rektörü Şahin, "Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, 'gönül' ile 'şehir' arasında bir bağlantı kurar. Birincisi inşa edilmeden ikincisi de inşa edilemez. Bu yüzden biz, içinde yaşadığımız şehrin inşa sürecine katkı sunacak işler de üretiyoruz. 'Vefa Projesi' olarak adlandırdığımız bu çalışmalar da içinde yaşadığımız aziz şehrimize borcumuzdur" dedi.

"Aksaray'ın Yaşayan Değerleri 1 ve 2" belgesellerinde şehrin tanınmış isimleri, Aksaray'ın geçmiş 60-70 yıllık öyküsünü; "Aksaray'ın Gazileri" belgeseli şehirde yaşayan Kore, Kıbrıs, iç güvenlik ve 15 Temmuz Darbe Girişimi süreçlerini yaşayan gazilerin hikayelerini; "Aksaray'ın Şehitleri" belgeseli ise vatan ve bayrak sevgisi ile şehit yakınlarının duygu dünyasını anlatıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Burak Sergen Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Vefa Belgeselleri dijital ortamda geniş bir kitleye ulaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:08:33. #1.15#

title