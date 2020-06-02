Vatandaş düğün alışverişine çıktı, Mahmutpaşa eski günlerini aratmadı
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Vatandaş düğün alışverişine çıktı, Mahmutpaşa eski günlerini aratmadı

Son dakika haberi: Korona virüsle mücadelede normalleşme dönemiyle birlikte vatandaşlar Eminönü'ndeki çarşılara akın etti.

02.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:12

Korona virüsle mücadelede normalleşme dönemiyle birlikte vatandaşlar Eminönü'ndeki çarşılara akın etti. Çeyiz alışverişine yoğun ilginin olduğu çarşıda sosyal mesafe kuralı önemsenmedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Eminönü'ndeki Tahtakale ve Mahmutpaşa çarşısında salgın öncesindeki günleri aratmayan manzaralar oluştu. Mağazalarında korona virüse karşı önlem alan esnaflar vatandaşların çarşıda sosyal mesafe kuralarına uymamasından şikayet etti.

Düğünlerle ilgili kısıtlamalar kaldırılmadan düğün telaşı başladı. Vatandaşlar çarşıda en çok çeyizlik malzeme satan dükkanları tercih etti. Çarşı esnafı da ellerindeki ürünleri çıkarmak için indirime gitti.

"Yüzde 50 kampanyalarımız var"

Çeyizlik ürün satan esnaf İbrahim Barazi, "Hareket başladı. Düğün sezonunun açılmasını bekliyoruz. Salonlar da açılırsa iyi olacak. Halkımız da bu normalleşmeyi bekliyor. Yüzde 50 kampanyalarımız var. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

İnsanların şu an adaptasyon sürecini yaşadığını aktaran Mahmutpaşa esnafı Erdoğan Özdemir, "Virüsle alakalı gergin, stresli günler yaşadık ama biraz normale döndük" diye konuştu.

"Herkes yan yana omuz omuza gidiyor"

Çarşıda sosyal mesafeye uyulmadığını aktaran esnaf Armağan Doğanay, "Yoldan geçen insanlarda sosyal mesafe diye bir şey yok zaten. Herkes yan yana omuz omuza gidiyor. Biz içeri maskesiz kimseyi almıyoruz. Bir müşteriden sonra ikinci müşteriyi kapıda bekletiyoruz" dedi.

Nişan alışverişine çıktığını söyleyen bir vatandaş ise, "Eksiklerimiz vardı. Onları tamamladık. Seccade takımı, mutfak havlusu, banyo havlusu, yer paspasları gibi bir çok şey aldık. Millet tabi satış yapamadığı için indirim yapıyorlar. Normalde bu kadar indirim yapmazlardı. Bu gün bize iyi geldi. Hem hava iyi hem ortam iyi. Parasal yönden de idare eder" dedi.

Ayşegül Çoğalan isimli bir başka vatandaş da alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyulmamasından yakındı. - İSTANBUL

Vatandaş düğün alışverişine çıktı, Mahmutpaşa eski günlerini aratmadı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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