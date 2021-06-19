Son dakika haberi... Van Gölü'nde su sporları etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Van Gölü'nde su sporları etkinliği düzenlendi

Son dakika haberi... Van Gölü'nde su sporları etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maviden Yeşile, 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları" projesi kapsamında başlatılan kano eğitimleri Van Gölü'nü renklendirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maviden Yeşile, 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları" projesi kapsamında başlatılan kano eğitimleri Van Gölü'nü renklendirdi.

Ahlat Gençlik Merkezi ile Selçuklu Okçuluk ve Spor Kulübü iş birliğiyle hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında Ahlat sahillerinde kano eğitimleri başladı.

Van Gölü sahilinde başlayan eğitimlerin açılış programına katılan Kaymakam Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, sporcularla kano yaptı.

Proje ile Van Gölü'nü su sporları alanında canlandırmayı hedeflediklerini belirten Dağ, "Projemiz hem turizmin geliştirilmesi hem de gençlerimizin spora teşvik edilmesi anlamında önemli bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gelecek vizyonumuzda daha ileri projelere adım atacağımızı düşünüyoruz, inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çoban ise kaymakamlık ve belediye olarak gençlik merkezinin su sporları alanında yaptığı aktiviteleri yaygınlaştırmak için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Van Gölü'ndeki bu aktivitelerin ilçeye hem canlılık kattığını hem de turizme katkı sağladığını ifade eden Çoban, şunları aktardı:

"Türkiye'nin belki birçok yerinde deniz sahillerinde insanların yaşayamayacağı zenginlikleri Ahlat'ta görmek mümkün. Kano sporunu çok önemsiyoruz. Bugünkü etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki su sporları noktasında bölgeyi kucaklayacak en önemli merkez Ahlat sahilleri her türlü etkinliğe hazır."

Gençlik Merkezi Müdürü Gülmez de proje kapsamında 7-29 yaş aralığındaki gençler için geleneksel okçuluk, su sporları, kano, fotoğrafçılık ve ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra çadır kampları, doğa gezileri ve foto safari gibi etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Projenin 12 ay süreceğini aktaran Gülmez, "Kano eğitimlerimizi ise Ahlat şartlarını düşünürsek yaklaşık 8 ay sürdürmeyi planlıyoruz. Bu projede ilçemizde 300 gencimize geleneksel okçuluk öğretmeyi hedefliyoruz. Kano da ise 50 gencimizi profesyonel anlamda yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Van Gölü'nde su sporları etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:31:08. #1.15#

title