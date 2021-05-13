Son dakika haberi: Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
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Son dakika haberi: Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti

İhlas Haber Ajansı / SERACETTİN SEÇKİN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti Van'ın Muradiye ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü'nün rengi değişti.

- Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti

VAN - Van'ın Muradiye ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü'nün rengi değişti.

Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur Bendimahi Çayı üzerinde Van Gölü'ne döküldü. Van Gölü'nün burun kısmı dökülen çamurlu sularla birlikte rengi değişti. Dere ağızlarında renk değişikli ile iç kesimlerdeki turkuaz mavisi seyrine doyumsuz manzara ortaya koydu.

Son dakika haberi: Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
Son dakika haberi: Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
Son dakika haberi: Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
Son dakika haberi: Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERACETTİN SEÇKİN

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