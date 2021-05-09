Son dakika haberi! Van'da Kızılay gönüllüleri jandarma ekiplerine ilahiler eşliğinde helva dağıttı

Son dakika haberlerine göre Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, Kadir Gecesi dolayısıyla hazırladıkları irmik helvasını, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ekiplerine ve uygulama sırasında durdurulan araçların sürücülerine ikram etti.