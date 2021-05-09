Son dakika haberi! Van'da Kızılay gönüllüleri jandarma ekiplerine ilahiler eşliğinde helva dağıttı
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Son dakika haberi! Van'da Kızılay gönüllüleri jandarma ekiplerine ilahiler eşliğinde helva dağıttı

Son dakika haberi! Van'da Kızılay gönüllüleri jandarma ekiplerine ilahiler eşliğinde helva dağıttı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, Kadir Gecesi dolayısıyla hazırladıkları irmik helvasını, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ekiplerine ve uygulama sırasında durdurulan araçların sürücülerine ikram etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, Kadir Gecesi dolayısıyla hazırladıkları irmik helvasını, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ekiplerine ve uygulama sırasında durdurulan araçların sürücülerine ikram etti.

Ünsel Mahallesi'nde megafonla ilahiler okuyan gönüllüler, kontrol noktalarının ardından evleri dolaşarak mahalle sakinlerine de helva dağıttı.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, Kadir Gecesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin yanında olmak, onlara destek vermek amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Hazırladıkları irmik helvasını güvenlik güçlerine, mahalle sakinlerine ilahiler eşliğinde dağıttıklarını aktaran Yay, ramazanın son günlerinde hayırlı bir gecede insanların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri de duyarlılıklarından dolayı Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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