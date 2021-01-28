Son dakika haberi | Van'da cinsel istismar sanığına 33 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Van'da, geçen yıl alışveriş için markete giden küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da, geçen yıl alışveriş için markete giden küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan E.L'ye, alışveriş için gittiği bakkalda, iş yeri sahibi E.B'nin istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda hazırlanan iddianame ile E.B. hakkında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı bildirilen açıklamada, davanın karar duruşmasının dün görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, sanık E.B'ye, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan