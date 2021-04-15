Son dakika haberi: Vali Erin Resulayn ve Hilvan'da incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi: Vali Erin Resulayn ve Hilvan'da incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Vali Erin Resulayn ve Hilvan'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede görev yapan Jandarma birliklerinin kullanımı için inşa edilmeye başlanan tesislerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede görev yapan Jandarma birliklerinin kullanımı için inşa edilmeye başlanan tesislerde incelemelerde bulundu.

Resulayn'a bağlı Mebruka bölgesinde inşa edilen jandarma tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Erin, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buradaki incelemelerinin ardından Hilvan ilçesine geçen Vali Erin, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile bir araya geldi.

İlçedeki temaslarına bir vatandaşın evine konuk olarak devam eden Vali Erin, konuk olduğu evde çocuklarla sohbet ederek onlara oyuncaklar hediye etti. Ev sahibi Sedat Şımarık'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Vali Erin'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi: Vali Erin Resulayn ve Hilvan'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Vali Erin Resulayn ve Hilvan'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Vali Erin Resulayn ve Hilvan'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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