Vali Aksoy'dan alev savaşçılarına teşekkür
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Vali Aksoy'dan alev savaşçılarına teşekkür

Vali Aksoy'dan alev savaşçılarına teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Yatağan bölgesinden 2 gün Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Akçova Mahallesi üzerindeki Gökbel Dağı'na sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları yaklaşık 52 saattir devam ediyor.

Muğla Yatağan bölgesinden 2 gün Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Akçova Mahallesi üzerindeki Gökbel Dağı'na sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları yaklaşık 52 saattir devam ediyor. Yangının çıktığı andan itibaren yangın mahalline gelen ve bir an olsun bölgeden ayrılmayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, alev savaşçılarına teşekkür etti.

Muğla bölgesinde başlayan ve zaman Aydın'a da sıçrayan yangınlara karşı mücadeleler aralıksız devam ediyor. Antalya'daki yangınların kontrol altına alınması ile hava araçlarının tamamının Muğla ve Aydın'daki yangınlara sevk edilmesi ile alevler etkisini kaybetmeye başladı.

Aydın'ın Karacasu, Bozdoğan ve Çine ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına bizzat olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine Akçaova'daki yangında da ekiplerle birlikte oldu.

Bir yandan çalışmaları takip edip diğer yandan da ekiplere moral ve motivasyon olan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği yangın bölgesinde görev yapanlara ve alev savaşçılarına teşekkür etti. (İbrahim Kılınç/İHA)

Vali Aksoy'dan alev savaşçılarına teşekkür
Vali Aksoy'dan alev savaşçılarına teşekkür
Vali Aksoy'dan alev savaşçılarına teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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