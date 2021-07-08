Tadilat sırasında üzerine tavan düşen işçi feci şekilde can verdi
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Tadilat sırasında üzerine tavan düşen işçi feci şekilde can verdi

Tadilat sırasında üzerine tavan düşen işçi feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te müstakil evin tadilatını yapan işçinin üzerine tavan düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde, Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71. No'lu sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada evin tavanı Hasan K. isimli yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin, cansız bendeni hastane morguna kaldırıldı.

Tadilat sırasında üzerine tavan düşen işçi feci şekilde can verdi
Tadilat sırasında üzerine tavan düşen işçi feci şekilde can verdi
Tadilat sırasında üzerine tavan düşen işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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