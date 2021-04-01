Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
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Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Güncel

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı Erzincan'da ocakta kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı.

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

ERZURUM - Erzincan'da ocakta kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun vücudunda ikinci derecede yanıklar meydana geldi.

Olay, dün Erzincan'da meydana geldi. Anne ve babası işe gitmek için 1 yaşındaki Yusuf Kadam'ı anneannesine bıraktı. Minik Yusuf, anneannesi ve babaannesi ile evde oyun oynadığı sırada anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti. Ocağın üzerine pişmesi için cezveyle süt koyan anneanne hazırlık yapmaya başladı. Babaannesinin yanından emekleyerek mutfağa gelen minik Yusuf fırının kapağıyla oynamaya başladı. Oynadığı sırada ocak üstünde kaynayan süt minik Yusuf'un başından aşağıya döküldü. Yakınları tarafından minik Yusuf Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf'un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

"Herkese ders olsun, kimse çocuğunu yalnız bırakmasın"

Anneanne Ayşe Bulut, "Cezvede süt kaynarken Yusuf'ta ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın" diye konuştu.

Küçük çocuğun Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam ediyor.

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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