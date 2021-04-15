Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
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Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı Uşak'ta önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı

UŞAK - Uşak'ta önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenli Köyünde meydana geldi. İddialara göre çobanlık yapan Emrah Özdemir, dağda koyun otlatırken oradan 64 FS 380 plakalı otomobille geçen önceden husumetli olduğu öğrenilen Doğan Arslan ve Bilal Arslan ile karşılaştı. Taraflar arasında önce sözlü tartışma sonra da kavga çıktı. Kavganın ardından yanındaki pompalı tüfeği çeken Özdemir, Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen şahıslardan Doğan Arslan, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Bilal Arslan'ın da durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Emrah Özdemir ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı
Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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