Son dakika haberi... Urla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
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Son dakika haberi... Urla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Son dakika haberlerine göre Urla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alına alındı.

25.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:29

Urla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, gece saatlerinde Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelmişti. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika haberi... Urla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: İHA

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