ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON - Haberler
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ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'de piyasa değeri 7 milyon 452 bin lira olduğu değerlendirilen, aralarında Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de piyasa değeri 7 milyon 452 bin lira olduğu değerlendirilen, aralarında Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirildi. Lüks rezidanslara düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameralarca görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Ümraniye'de dün merdiven altı olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen 3 ayrı lüks rezidansa operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve bir araç içerisinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 lira olduğu tahmin edilen; 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 950 adet remdesivir (Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviral ilaç),2 adet dolum pompası, 1 adet sprey boya, 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere, toplam 445 bin 195 adet sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

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Haber: ÜMRANİYE'DE SAHTE KOVİD İLACI ÜRETENLERE OPERASYON - Haberler
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