Son dakika haberi! Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali, Denizli'de başladı.

Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" adıyla kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Ulu Cami yanındaki festival alanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, törende, Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin, sanatçıyı, halkı, yerel yönetimleri bir araya getiren, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kültürel değerlerin yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve geleneği sürdüren sanatçıların tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden İbiş, şunları söyledi:

"El sanatları, üretildiği toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan değerli öğelerdir. Babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan, özlemlerin, sevgilerin, beklentilerin, dileklerin, inanışların, duygu ve düşüncelerin somut anlatılarıdır. Aynı zamanda tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa dair veriler sunan miraslarımızdır. Kültürel mirasların taşıyıcısı olan, alanlarında yetkin, belirli şartları sağlayan 4 bin 381 sanatçıya sanatçı tanıtma kartı verildi. Bu sanatçılarımızı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere göndererek destekliyor, geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasını sağlıyoruz."

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de burada yakılacak ateşin kıvılcımları ile geçmişte var olup da unutulan değerlerin tekrar hatırlanacağına işaret ederek, "Biz Orta Asya'dan gelirken, bu toprakları yurt edinirken kültürümüzü getirdik, sevgimizi getirdik, hak, hukuk kavramlarını getirdik. Biz bu kavramları bu topraklara Ahilik teşkilatımızla yaydık. Devlet düzeninin sağlanması, devletin sağlam temellere oturtulması noktasında Ahilik teşkilatımızın yapmış olduğu katkıları anlatmamıza gerek yok." diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının şet kuşatma gösterisinin ardından yılın Ahisi Hüsnü Genç, yılın kalfası Hüseyin Altuntaş ve yılın çırağı Hüseyin Alkınç'a ödülleri verildi.

Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek 13'ü Türk dünyasından 40 el sanatları ustasının performanslarını izledi, ürünlerini inceledi.

Protokol üyeleri, daha sonra UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi'ni gezdi.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ve vatandaşlar katıldı.

Festival alanında 19 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte 40 el sanatları ustası, birbirinden özel performanslarını sergileyecek.