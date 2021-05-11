Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki programı kapsamında Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret etti, ardından yıkımı tamamlanan Belediye Blokları'nın bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki programı kapsamında Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret etti, ardından yıkımı tamamlanan Belediye Blokları'nın bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Rize Ticaret Borsasınca yapımı devam eden çay bardağı şeklindeki Çay Çarşısı'nda da incelemelerde bulunan Karaismailoğlu'na temasları sırasında Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Rize ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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