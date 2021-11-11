Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tuzla'da geçtiğimiz gün iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan baba ile oğlu hayatını kaybetmiş, diğer araçta bulunan 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden baba ile 8 yaşındaki oğlu Pendik'te Ömer Hekim Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Tuzla Tepeören'de Formula 1 yolunda geçtiğimiz gün saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hyundai markalı 34 BJC 515 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Türk, ışıklarda dönüş almak için direksiyonunu kırdı. Ali Çığlı yönetimindeki Honda markalı 41 AIF 446 plakalı otomobil, yolda dönüş alan otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü Faruk Türk ve Ali Çığlı ile araçlarda bulunan Talha Türk, Yiğit Reha Akan, Can Akça yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk'ün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Oğlunu kazada kaybeden baba Faruk Türk de aynı gün içerisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Faruk Türk ile oğlu Talha Türk için Pendik Güzelyalı Mahallesinde bulunan Ömer Hekim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Türk ailesi, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Faruk Türk ile oğlu Talha Türk dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Aydınlı Mezerlığı'na cenaze aracı ile götürüldü.

Cenazeye katılan Selçuk Öksüz, "Faruk kardeşimiz çocukluk arkadaşımız. Oğluyla birlikte elim bir trafik kazasında vefat etti. Çok üzgünüz 8 yaşındaki oğlu ile birlikteydiler" diye konuştu.

Arkadaşının ölümü hakkında konuşan Bahattin Özbuğutu ise, "Faruk bizim çok sevdiğimiz kardeşimizdi. Aslında çok dikkatli, temkinli bir kardeşimizdi. Demek ki trafikte küçük bir ihmalkarlık bile büyük acılara sebep olabiliyor. Başımız sağ olsun" dedi.