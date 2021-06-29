Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2)
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Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2)

Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2)
Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İLK ÇİFT KOL NAKLİ 2010'DATürkiye'de ilk çift kol nakli, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'a yapıldı.

İLK ÇİFT KOL NAKLİ 2010'DA

Türkiye'de ilk çift kol nakli, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'a yapıldı. Kollarını dirsek altından silaj makinesine 2008 yılında kaptıran Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in (23) 2 kolu, 25 Eylül 2010'da AÜ Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla nakledildi.

İKİNCİ ÇİFT KOL VE BACAK NAKLİİkinci çift kol nakli ise 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Uşak'ta intihar eden ve beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (39) kolları ve sağ bacağı, AÜ Hastanesi'nde Atilla Kavdır'a (34) nakledildi. Kılcal damarlar nedeniyle uyum sorunu yaşayan ve morarma görülen bacak, ertesi gün ameliyatla alındı. Kavdır, nakilden 103 gün sonra 4 Mayıs 2012'de mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇİFT KOL NAKLİTürkiye'nin üçüncü çift kol nakli yine AÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren Emin Konar'ın (23) bağışlanan 2 kolu, 2008 yılında Adıyaman'da tarlada bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybeden Mustafa Sağır'a 2 Şubat 2016'da nakledildi.

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli ise 26 Kasım 2019'da, AÜ Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır

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