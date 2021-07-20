Son dakika haberi: Türkiye'den Fransa'ya terör örgününün Suriye uzantısı PYD/YPG kınaması Açıklaması
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Son dakika haberi: Türkiye'den Fransa'ya terör örgününün Suriye uzantısı PYD/YPG kınaması Açıklaması

Son dakika haberi: Türkiye'den Fransa'ya terör örgününün Suriye uzantısı PYD/YPG kınaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Fransa'nın Türkiye'nin tüm çağrılarına rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişkinin, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Söz konusu yapının son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlattıklarını aktaran Bilgiç, "Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
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