Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

04.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:26
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923'e ulaştı. Hasta sayısı 384 bin 509, vefat sayısı 10 bin 558, ağır hasta sayısı 2 bin 464, aktif hasta sayısı 43 bin 286 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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