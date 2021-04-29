Son dakika haberi | Türk Kızılay'dan çocuklara ikram paketi

Son dakika haberler... Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleri ile kentte ve ilçelerde bulunan parklarda çocuklar için hazırlanan ikram paketleri dağıtıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleri ile kentte ve ilçelerde bulunan parklarda çocuklar için hazırlanan ikram paketleri dağıtıldı.

Çocukların mutluluğunun önemini vurgulayan Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdan önemlidir. Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleriyle hazırladığımız ikram paketlerimizi çocuklarımız için ayrılan sokağa çıkma yasağında kent merkezimiz başta olmak üzere ilçe temsilcilerimizin katkılarıyla dağıtıldı. Hiç bir şey çocuklarımızın mutluluğundan önemli değildir" şeklinde konuştu.

İkram paketlerini alan çocuklar Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı