Son dakika haberi... Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

14.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:32
Son dakika haberi... Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anıl Murat Has idaresindeki 06 DU 5701 plakalı otomobil, Sarısaltuk Viyadüğü mevkisinde, İlyas Akbulut'un kullandığı 52 EV 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü İlyas ile eşi Fatma Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, AFAD ekiplerince, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Diğer araçta bulunan ve yaralanan Cem Şiyar Kılıç, ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:36:27. #1.14#
title