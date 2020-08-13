Son dakika haberi... Trump: "Oy pusulaları ölülere hatta kedilere, köpeklere de gidiyor" Bir son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump posta yoluyla yapılan seçimlerde gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını ifade ederek, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump posta yoluyla yapılan seçimlerde gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını ifade ederek, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı oy pusulaları kedi ve köpeklere de gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerine değindi. Başkan Trump, ülkede posta yoluyla yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının ölülere, kedilere ve köpeklere de gittiğini öne sürdü. Trump, "Seçimlerde asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak" ifadelerini kullandı.

"Oy pusulaları ölü insanlara hatta kedilere, köpeklere gidiyor"

Demokratlar ile Beyaz Saray'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) teşvik paketi konusunda bir anlaşmaya varamadıklarını ifade eden Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3.5 milyar dolar para istiyor. Posta yoluyla oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur. Demokratları istedikleri parayı alamayacaklar, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceğiz" dedi. Trump, posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını ve olmayacağını da dile getirerek, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı oy pusulaları kedi ve köpeklere de gidiyor" dedi.

"Biden'ın yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine çok şaşırdım"

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine çok şaşırdığını belirterek Harris'in geçmişte Biden'ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi. Trump, hem Biden hem de Kamala Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini ifade ederek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki" diye konuştu. Trump, okulların sonbaharda okulların açılması gerektiği bir kez daha tekrarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınına rağmen ülkedeki okulların sonbaharda yüz yüze eğitime açılması gerektiği belirterek bazı eyaletlerde öğrencilerin gün aşırı ya da haftanın belirli günlerinde okula gitmesi yönündeki fikrinin saçma olduğunu savundu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak bunun için Kongre'den 105 milyar dolar fon beklediklerini duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA