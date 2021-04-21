Son dakika haberi... TRT Çocuk, 5 yeni içerikle ekranlarda 23 Nisan coşkusunu yaşatacak

Son dakika haberlerine göre TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni yapım ve bölümlerle kutlayacak.

TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni yapım ve bölümlerle kutlayacak.

TRT Çocuk, 23 Nisan'ı bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklar için birçok sürpriz hazırladı. Kanal, 5 yeni içeriği izleyiciyle buluşturarak, 23 Nisan'da bayram coşkusu yaşatacak.

TRT Çocuk'un yeni kahramanları Arda, Ela ve Efe, heyecanlı maceralarıyla 23 Nisan'dan itibaren ekranlara gelecek. Ekip ruhu ve dayanışmayla Bay B'nin kuracağı tuzakların üstesinden gelmeye çalışan Z Takımı'nda Arda enerjisiyle Efe fiziğiyle ve Ela da cesaretiyle öne çıkıyor. Zekası, bilgisi ve tecrübesiyle Z Takımı'nın gücüne güç katan anneanne ise Z Şehri'ni savunmaya çalışan kahramanların arkasındaki gizli güç olacak.

Türkiye'de hazırlanan Z Takımı, 23 Nisan'dan itibaren her hafta sonu saat 11.55, 16.00 ve 19.25'te TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlayacak.

"Kız Kulesi Masalları" başlıyor

TRT Çocuk, unutulmaya yüz tutmuş masalları ve masal anlatıcılığını yeni nesle aktarmayı amaçlayan yeni programı "Kız Kulesi Masalları'nı 23 Nisan'da ilk defa ekrana getirecek.

Her bölümünde farklı bir ünlünün yer alacağı programın masal anlatıcıları arasında Burak Kut, Seray Gözler, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan, Serdar Kılıç, Ferman Akgül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ecem Özkaya, Hikmet Körmükçü, Begüm Öner, Hasan Kaçan ve Pelin Çift gibi ünlü isimler bulunuyor.

Masalların animasyonla desteklendiği programda, özellikle okul öncesi çocukların hayal gücünün, duygusal ve bilişsel kazanımlarının geliştirilmesi ve masal kültürüyle tanıştırılması hedefleniyor. Çocukları sevilen simalarla buluşturacak program, 23 Nisan'dan itibaren her hafta sonu saat 21.15'te TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

"Max ve Maestro" ile çocuklar müziğe doyacak

Dünyaca ünlü bir orkestra şefinin öğrencisi olduktan sonra iyi bir müzisyen olma hayali kurmaya başlayan küçük bir çocuğun klasik müziği keşfetmesi ve bu süreçte arkadaşlarıyla yaşadığı zorlukları anlatan "Max ve Maestro", Max'ın müzik dolu hikayesini izleyicilere aktaracak.

"Max ve Maestro", 23 Nisan'dan itibaren haftanın her günü saat 17.40 ve 20.25'te TRT Çocuk ekranına olacak.

"Yade Yade", maceralarına kaldığı yerden devam ediyor

TRT Çocuk'un en sevilen çizgi filmlerinden "Yade Yade", yeni bölümleriyle arkadaşlık, temel matematik kavramları ve hayal kurma konusunda özellikle okul öncesi çocukların ilgisini çekecek.

"Yade Yade", yeni bölümleriyle 23 Nisan'dan itibaren haftanın her günü saat 10.15'te TRT Çocuk'ta izleyicileriyle olacak.

Doğa sevgisiyle çocukları neşe ve mutluluk dolu dünyasına davet eden Niloya, uykucu Tospik ve en yakın arkadaşı Mete ile çevreyi keşfetmeye devam ediyor.

Niloya'nın yeni bölümleri, 23 Nisan'dan itibaren haftanın her günü saat 09.35'te TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

23 Nisan'a özel sürpriz içerikler

23 Nisan'ı ekranda bir şölene çevirmeyi hedefleyen TRT Çocuk, ekrana ilk kez gelecek yeni yapım ve bölümlerin yanı sıra TRT Çocuk kahramanlarının yer aldığı birçok özel klip, program ve şarkı hazırlamaya devam ediyor.

23 Nisan Cuma gününden itibaren yayınlanacak özel içerikler, hafta sonu da kanalda yer almaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel