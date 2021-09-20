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Son dakika haberi... Traktör arkasındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Traktör arkasındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Dalama Mahallesi'nde traktörün arkasındaki demir kasada tehlikeye aldırış etmeden ayakta yolculuk yapan iki çocuğu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirirken, ölümle burun buruna yapılan yolculuk vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Dalama Mahallesi'nde traktörün arkasındaki demir kasada tehlikeye aldırış etmeden ayakta yolculuk yapan iki çocuğu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirirken, ölümle burun buruna yapılan yolculuk vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Efeler ilçesi ile kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yolda yanından geçen birçok araca ve geçmişte yaşanan benzer kazalara aldırış etmeden traktörün arkasına bağlanan demir kasada ayakta yolculuk yapan çocuklar herkesi şaşkına çevirdi. Çocuklar traktörün zaman zaman yolda tümseklere girmesiyle düşme tehlikesi yaşarken, tehlikeli yolculuk amatör kamera tarafından anbean kaydedildi. Ölümle burun buruna yolculuk yapan çocukları görenler, traktör sürücüsü ebeveynlerine ise tepki gösterdi. Dakikalarca süren yolculuk traktörün akaryakıt istasyonuna girmesi ile son buldu. - AYDIN

Son dakika haberi... Traktör arkasındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Son dakika haberi... Traktör arkasındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Son dakika haberi... Traktör arkasındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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