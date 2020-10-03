Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar
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Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar

03.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:59

Hatay'da, asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, trafik ışıklarını fırsat bilerek trafikte eğlendi. Dakikalarca süren eğlence sürücüler tarafından tepki topladı. İddiaya göre başka bir sürücü ile yol verme kavgası yapan gençler aracı tekmeleyip penceresini kırdıktan sonra olay yerinde uzaklaştılar.

Hatay'ın Antakya ilçesinde asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesinde trafik ışıklarını fırsat bildi. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber arabalardan inen grup, askere gidecek olan arkadaşıyla beraber asker eğlencesi yaptı.

Trafikte asker eğlencesi yaptılar

YOL VERME KAVGASI YAPTILAR

Sürücülerin ve çevredekilerin tepkisini çeken görüntüler sonrası araçlara binerek yollarına devam eden kalabalık grubun daha sonrada yol verme kavgası yaptığı öğrenildi. Bir araç sürücüsünün arabasına tekmeler savurdukları iddia edilen gruba, araç penceresi kırılan sürücünün de tüfekle karşılık verdiği iddia edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden kapatılırken, konvoy daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederek askeri otogara bıraktı.

Diğer yandan, asker uğurlayanların konvoyu nedeniyle şehrin otogar yolundan trafik çilesi iki katına çıktı. Konvoylarla beraber artan araç kalabalığı sonrası trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar
Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar
Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar
Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar
Trafikte asker eğlencesi yaparak yolu kapattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ADAM OLUN HANZOLAR: Bunlara bilet kesip hayvanat bahçesine kapatacaksın dünya milletleri gelip seyretsin
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