Son dakika haberi! TRAFİK KAZASI İHBARINA GİDEN EKİPLER SÜRÜCÜYÜ BAŞINDAN VURULMUŞ BULDU

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaralamalı trafik kazası ihbarına giden polis ve sağlık ekipleri Fatih Şahin'i (36) sürücü koltuğunda başının arka kısmından ateşli silahla vurulmuş buldu.

Sorgun mahallesinde sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi. Kaza yerine giden polis ve sağlık ekipleri 07 LSB 95 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede mobilya ustası Fatih Şahin'in başının arka kısmından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polisin plaka araştırmasında, otomobilin, ilçedeki bir şirketten dün kiralandığı belirlendi. Polis araç kiralama şirketi çalışanlarından olay yerinde bilgi aldı.

Polisin incelemesinin ardından Fatih Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şahin'in sosyal medya hesabından 19 Aralık 2021'de 'Ben pes ettim hayat seninle savaşmayacağım. Vurduğun yerde ölmeye hazırım' sözlerini paylaştığı öğrenildi.