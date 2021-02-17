Son dakika haberi! Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması

17.02.2021 19:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:16
Son dakika haberi! Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi...

SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine sınırlama kararı alındı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildiğini bildirildi. Açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Necip Uysal Deniz Türüç Halis Özkahya Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trabzon'da cenaze namazlarına katılım sınırlaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 19:18:53. #1.15#
title