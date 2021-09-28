TRABZON (İHA) - Trabzon'un Of ilçesinde 100 metre uçurumdan aşağı yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk sağ kurtuldu.

Kaza dün gece 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Güresen mahallesinde Gökhan Öztel'in kullandığı 34 GUV 04 kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çay bahçesine yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan kamyonetten Gökhan Öztel'in 10 yaşındaki oğlu Yaşar Buğra Öztel, araçtan dışarı fırladı. Yuvarlanan kamyonet 100 metre aşağıda ağaçlara çarparak durabildi. Duydukları ses üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri 10 yaşındaki çocuğu çay bahçesinde sağ olarak buldu. Kamyonetin yanına inen vatandaşlar Gökhan Öztel'i aracın, 5 metre uzağında buldu. Kaza yerinde hayatını kaybeden Öztel'in cenazesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, Jandarma, sağlık çalışanları ve vatandaşların yardımıyla yola çıkarıldı. Yaşar Buğra Öztel ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Şevket Çakmak, yaptığı açıklamada "Akşam evde oturuyorduk. Komşularının sesiyle aracın yuvarlandığını öğrendik. Yukarıdan aşağı doğru yuvarlanmış. Yaklaşık 100 metre var buradan. Nasıl yuvarlandığını bilmiyoruz. Komşular çok yardımcı oldu. Çok acı bir olay yaşadık. Allah yakınlarına sabır versin" dedi.

Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - TRABZON