Son dakika haberi: Toyota'nın geliştirdiği sürücüsüz Lexus LS modeli otomobil Brüksel caddelerinde sürüş testleri gerçekleştiriyor
Son dakika haber... Test sürüşünden detaylar BRÜKSEL - Toyota simülasyonlarda ve kapalı pistlerde yapılan başarılı denemelerin ardından, kendi geliştirdiği otonom sistemini, gerçek hayatta kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Test sürüşünden detaylar
BRÜKSEL - Toyota simülasyonlarda ve kapalı pistlerde yapılan başarılı denemelerin ardından, kendi geliştirdiği otonom sistemini, gerçek hayatta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu amaçla Lexus LS modeli ile Brüksel'in caddelerinde otonom sürüş testleri gerçekleştiriliyor. AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik'ten sorumlu üyesi Mariya Gabriel, sürücüsüz araba testine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir