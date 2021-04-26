Son dakika haberi: Toyota'nın geliştirdiği sürücüsüz Lexus LS modeli otomobil Brüksel caddelerinde sürüş testleri gerçekleştiriyor

Son dakika haber... Test sürüşünden detaylar BRÜKSEL - Toyota simülasyonlarda ve kapalı pistlerde yapılan başarılı denemelerin ardından, kendi geliştirdiği otonom sistemini, gerçek hayatta kullanıma sunmaya hazırlanıyor.