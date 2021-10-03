Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI - Haberler
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Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bugün Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını kaybederken, aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

BARTIN (DHA) - Bugün Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını kaybederken, aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

10 gün önce Bartın Akmanlar mevkiinde Efe Tur'a ait otobüsün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, kaza sonrası olay yerine gelerek ekipleri koordine eden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in sosyal medyadan yayın yapan bir kanalda kazayla ilgili konuştuğu ortaya çıktı.

Daha önce yaşanan kazanın 2 kilometre gerisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ahmet Kömeç, otobüs kazasının ardından yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | TOPLANTIYA GİDEN MHP'LİLERİN MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 19 YARALI - Haberler
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