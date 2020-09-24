Son dakika... Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
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Son dakika... Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

24.09.2020 00:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:14

Son dakika haberi: Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı Tokat'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

TOKAT - Tokat'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Oğulbey Mahallesinde aralarında husumet bulunan Ertekin ile Çelikel aileleri aralarında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada olay yerine çok sayıda polisle birlikte ambulans sevk edildi. Yaralılardan 5'i Tokat Devlet Hastanesine 3'ü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine acil servisine sevk edildi. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgayı yatıştırmak için olay yerine çevik kuvvet polisi ile birlikte özel harekat polisi sevk edildi. Tarafları güçlükle kontrol altına alındı. Ekipler gerginliğin devam ettiği mahallede ekipler güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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