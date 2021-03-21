Son dakika haberi | Tırdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haberi | Tırdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti

21.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:35
Son dakika haberi | Tırdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de lojistik firmasında çalıştığı sırada düşüp ağır yaralanan forklift operatörü kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli'de lojistik firmasında çalıştığı sırada düşüp ağır yaralanan forklift operatörü kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 15 Mart tarihinde Kocaeli'de bulunan İTT Lojistik isimli bir lojistik firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde oturan ve firmada forklift operatörü olarak çalışan Bahri Kayacan (39), bir tırın üzerinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kayacan'ın aşağıya düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Kayacan, tedavi edilmek üzere Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye getirilen Kayacan, burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 6 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Kayacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 günün sonunda hayatını kaybetti. Kayacan'ın cenazesi bugün oturduğu mahallesine götürülerek helallik istendi. İkindi namazını müteakip Akse Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından Kayacan, Şekerpınar Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Tırdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberi | Tırdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberi | Tırdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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