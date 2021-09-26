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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Son dakika gündem haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Bakan Muş, Erbil'deki temasları kapsamında ziyaret ettiği ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisi'nde, Türkmen Bakan Maruf ve Türkmen yetkililer tarafından karşılandı.

Ziyarette Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da hazır bulundu.

Bakan Muş, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşmüştü.

Bakan Muş ayrıca Erbil'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda düzenlenen toplantıda Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

İki günlük ziyaret için Irak'a gelen Muş, dün başkent Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile görüşmüştü.

Muş, 18 Ağustos'ta da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı Nasır eş-Şibli ile bir araya gelmişti.

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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