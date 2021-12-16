Son Dakika | Bakan Muş: AK Parti iktidara geldiğinde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.4 civarındaydı

MUŞ (İHA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ak Parti iktidara geldiğinde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.4 civarındaydı. 2021 itibariyle yüzde 2.7'ye düştü. Vergi gelirlerine oranladığınız zaman, 85.7 iken şu anda yüzde 17'ye düşmüş durumda" dedi.

Bakan Muş, 2022 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Muş, erken seçim ile ilgili soruya, Parlamento'da 400 oyla ya da Cumhurbaşkanı'nın doğrudan götürebileceğini hatırlatarak, "Bununla alakalı Cumhurbaşkanımızın, hükümetimiz net. Seçimlerin 2023 yılında olacağı. Bu alternatif kapalı olduğuna göre, Parlamento'nun bir karar alması gerekir. AK Parti ve MHP gruplarının yaklaşımı söz konusu. Dolayısıyla seçim 19 ay sonra 2023 Haziran'ında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Muş, Türkiye'deki kapanan şirket sayılarına ilişkin soruya, "Türkiye'de 2 Aralık 2021 itibariyle toplam aktif şirket ve ticari işletme sayısı bir milyon 817 bin 156. 11 Mart 2020 tarihinden 2 Aralık 2021 tarihine kadar 226 bin 724 şirket ve ya işletme açıldı, 78 bin 949 tane kapandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı esnafa baktığımız zaman, 2020 yılında 365 bin 533 tescil söz konusu, 99 bin 588 terkin söz konusu. 2021 Ocak-Ekim döneminde 233 bin 451 tescil var, 79 bin 372 terkin söz konusu" şeklinde cevap verdi.

Faiz harcamalarına ilişkin soruya Muş, "AK Parti iktidara geldiğinde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.4 civarındaydı. 2021 itibariyle yüzde 2.7'ye düştü. Vergi gelirlerine oranladığınız zaman, 85.7 iken şu anda yüzde 17'ye düşmüş durumda" dedi. Faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki payına ilişkin bilgi veren Bakan Muş, "AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 43 iken şu anda 2022 bütçesinde öngörülen yüzde 13.7" diye konuştu.

Borç yüküne ilişkin olarak Muş, "IMF bütçe tablosunun verilerine göre 2021 yılında Türkiye yüzde 36.6 borç yükü söz konusu. Gelişmiş ekonomilerin ortalaması brüt borç stoku yüzde 121.6, gelişmekte olan ülkelerin borç stoku yüzde 64.3. IMF Mali Görünüm Ekim raporuna göre, AB tanımlı orana baktığınız zaman, Türkiye'nin kamu borcu yüzde 38.4" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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