Son dakika! Kamyonun çarptığı kişinin yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı
13.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:06
Son dakika haberi: Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malkara ilçesinde kamyonun çarptığı kişinin yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'den İstanbul'a giden Muhammed Ç. idaresindeki 06 CHM 471 plakalı kamyon, dün, Camiatik Mahallesi D-110 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alp Keten'e (27) çarpmıştı.
Yaralı, Malkara Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilmişti.
Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral