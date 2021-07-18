Son dakika haberi | Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın onlarca itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın onlarca itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı alanda başlayan arından üretim bölümüne de sirayet eden ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlara neden olan yangın Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı itfaiye ekipleri ile belediyelere ait su tankerlerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alındı ardından da söndürüldü.

Yangının ardından fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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