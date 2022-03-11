Tekirdağ'da cep telefonu ve kasadan para hırsızlığı kamerada

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'da, 3 hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı. İş yerindeki cep telefonu ve kasadan para hırsızlığı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Süleymanpaşa'da ev, iş yeri ve motosiklet olmak üzere 3 ayrı hırsızlık olayının üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, Yavuz Mahallesi'nde iş yerinden cep telefonu ve kasadan para çalınması şüphelisinin U.B. olduğu belirlendi. U.B.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.