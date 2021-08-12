Son dakika haberi | Tecrübeli ekip sel bölgesine uğurlandı
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Son dakika haberi | Tecrübeli ekip sel bölgesine uğurlandı

Son dakika haberi | Tecrübeli ekip sel bölgesine uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Daha önce Düzce'de yaşanan sel felaketlerinden tecrübe kazanan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri selin yaşandığı Kastamonu'ya Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından gece saatlerinde uğurlandı.

Daha önce Düzce'de yaşanan sel felaketlerinden tecrübe kazanan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri selin yaşandığı Kastamonu'ya Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından gece saatlerinde uğurlandı.

Daha önce Düzce'de meydana gelen sel felaketlerinde tecrübe kazanan, mahsur kalanların kurtarılmasından ilk yardıma kadar birçok konuda deneyimli olan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya uğurlandı. Gece saatlerinde Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasından 1 bot, 1 araçla yola çıkan 5 kişilik ekibi Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü uğurladı.

Dr Faruk Özlü, itfaiyecilerin yola çıkmasından önce yaptığı açıklamada, "Devletimiz Kastamonu'da meydana gelen sel ve su taşkınlarına karşı tüm imkanlarını seferber ediyor. Düzce olarak bizde 1 araç, 1 bot, 5 kişilik uzman personelimizi bölgeye gönderiyoruz. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Geçmiş olsun" dedi. - DÜZCE

Son dakika haberi | Tecrübeli ekip sel bölgesine uğurlandı
Son dakika haberi | Tecrübeli ekip sel bölgesine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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