Son dakika haberi... Tavşan Adası'nın uzun kulaklı sakinleri jandarma tarafından besleniyor

SİVRİCE, ELAZIĞ (İHA) - Tavşan Adası'nın uzun kulaklı sakinleri jandarma tarafından besleniyor

ELAZIĞ - Doğunun gizli denizi olarak bilinen Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü ortasında yer alan Tavşan Adası'nın sevimli sakinleri, kış aylarında jandarma tarafından besleniyor.

Hazar Gölü'nde bulunan 35 dönümlük ada, 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor. İlçede görevli bir komutanın bıraktığı iki tavşanın çoğalmasıyla adada şu anda 200'ün üzerine tavşan olduğu biliniyor. Tavşanların yanı sıra 68 kuş türüne de ev sahipliği yapan 35 dönümlük ada dikkat çekiyor. Adada yaşayan tavşanlar, ilçede geçen çetin kış aylarında yiyecek bulamayınca devreye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi girdi. Ekipler ilk olarak ada için özel yiyecek kabı yaptı. Ardından zorlu hava koşullarına rağmen tekneyle adaya çıkan jandarma ekipleri, yiyecek kaplarını adaya kurdu. Daha sonra ekipler, temin ettikleri marul, lahana ve havuçlarla tavşanları elleriyle besledi. Yine adadaki kuşları da unutmayan jandarma, yanlarında getirdiği yemleri belirli noktalara bıraktı. Jandarma ekiplerine Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural'da eşlik ederek tavşanları beslemeye yardımcı oldu.

Adanın vatandaşlar tarafından tavşan adası olarak bilindiğini belirten Kaymakam Yunus Emre Vural, "Biz her sene buraya jandarma ekiplerimizle birlikte yiyecek bırakmak için geliriz. Son 15 gündür şiddetli yağan kar nedeniyle ulaşımda çok zordu. Bu senede doğadaki tatlı arkadaşlarımızı unutmadık. Jandarmamız cumhuriyet kurulduğundan beri çok önemli kritik görevler üstlenmektedir. Güvenlik ve asayişin yanı sıra son yıllarda farklı vazifelerde edinmiş durumdadır. Hayvanlarımızı koruyan ve ihtiyaçlarını gideren timimizde mevcut. Bizde jandarma ekiplerimizle Sivrice ilçesinde her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.