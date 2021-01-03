Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
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Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

03.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:19

Çorum'da, Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatal, eşini boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan cani koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çorum'daki korkunç olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya 1. Caddesi üzerinde bir apartmanda bulunan Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE EŞİNİ BOĞDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Hatal, eşini boğdu. Daha sonra polisi arayan Hatal, eşini boğduğunu söyledi. Bunun üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Apartmana gelen polisler kapının açılmaması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi.

Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yerde hareketsiz şekilde yatan Dal, polis ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Polat Hatal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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