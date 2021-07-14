TAHİR ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SİLİNEN KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ile firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 12 Ocak 2022'ye ertelendi.

DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ile firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 12 Ocak 2022'ye ertelendi. Mahkeme heyeti, TÜBİTAK'a müzekkere yazılarak silinen kamera kayıtları üzerinde inceleme yapılmasına karar verdi.Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin, PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahribatına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, terörist Uğur Yakışır'ın '2 polisi şehit etmek', 'ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, 'Elçi'yi olası kastla öldürmek'ten 20 yıl hapsi, 'polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıl hapsi, 'izinsiz silah bulundurmaktan' 5 yıl hapsi olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapsi istendi.Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Semra Güzel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri, baro başkanları, avukatlar, duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. ise duruşmaya bulundukları ilden SEGBİS ile bağlandı.Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaası, Elçi'nin avukatlarının savunması, sanıkların beyanı ve tanıkların ifadeleri aldıktan sonra karar için ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, TÜBİTAK'a müzekkere yazılarak silinen kamera kayıtları üzerinde inceleme yapılmasına, katılan vekillerinin talep ettiği dijital kayıtların yurt dışında incelenmesine, olay anında görevli tüm polislerin isim listesinin istenmesine, görevli bazı polis memurlarının telefon kayıtlarının celbinin reddine, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince düzenlenen raporun celbine, keşif talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmederek, bir sonraki duruşmanın 12 Ocak 2022'de görülmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı