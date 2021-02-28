Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
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Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi

28.02.2021 21:58 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:07

Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'nda genç bir kızın taciz edildiği iddiasıyla Yakaören köyünden yaklaşık 100 kişi tepki göstermek için toplandı. Güçlükle sakinleştirilen grup, bölgeye sevk edilen jandarma tarafından dağıtıldı.

Isparta'da merkeze bağlı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini yapan bir kişinin, çalışanı genç bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine köyden yaklaşık 100 kişi, tabiat parkında toplandı. Kalabalığın toplanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köylülerle konuştu, ancak onları sakinleştiremedi. Jandarma karakol komutanı da bölgeye gelerek, köylülerle görüştü. Köylülerin dağılmasını isteyen jandarma komutanı, kendileriyle köye gelerek konuşacağını söyledi. Uzun uğraşların ardından toplanan kalabalık dağıldı.

"KÖYLÜNÜN ÖNÜNDE DURAMADIM"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köyden bir vatandaşın taciz olayıyla ilgili Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayı 2 gün sonra duyduğunu belirten Kırtay, "Vatandaş sonra şikayetini geri çekiyor, adım çıkar korkusu veya başka bir neden var mı bilmiyorum. Engelli bir çocuğu varmış, onu bahane ederek şikayetini geri almış. Yalvardı, yakardılar mı artık bilmiyoruz. Biz olayı araştırmaya başladık. Burayı işleten şahsın birkaç kişiye daha tacizde bulunduğunu öğrendik. Jandarmadan komutanlarımız sağ olsun burada sağduyulu davrandı. Hassas bir konu olunca köyde de yayıldı. Birkaç kişiye olunca ben de köylünün önünde duramadım. 2 gün önce gençler böyle bir olay yapmışlar. Onlarla hukuki yollardan halledelim diye konuştum. Ama bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince. Bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Hukuki yollardan bu işi çözmemiz lazım. Köylülerimizden galeyana gelenler oldu" dedi.

"AVUKATI ARACILIĞIYLA GÖRÜŞTÜM, KABUL ETMEDİ"

Karşı tarafla avukatı aracılığıyla görüştüklerini kaydeden Ömer Kırtay, "Kendisi böyle bir şeyi kabul etmemeye başladı. Yüz yüze görüşmemiz olmadı. Köylüler bu insanın burada durmasını istemiyor. Bir haftadır köyde yayıldı. Köylünün önünde duramadık ama olayı hukuki boyuttan halletmeye devam edeceğiz. Taşkınlık da olmadı" diye konuştu.

Tacize uğradığı iddia edilen genç kızın ailesinin olaydan sonra karşı taraftan şikayetçi olduğu ancak daha sonra şikayetini geri aldığı, yarın tekrar şikayette bulunacakları öğrenildi.

Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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