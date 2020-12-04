Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

04.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:01

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu sığınmacılar tarafından kurulan ve halk arasında 'Bit pazarı' olarak adlandırılan ikinci el ürün satışı yapılan pazar, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kaldırıldı.

Sancaktar Mahallesi'nde bir parkın yanına kurulan pazarda sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi ve tezgah açan Suriye uyruklu kişilerin maske takmaması, vatandaşlar tarafından zabıtaya bildirildi.

EKİPLER EŞYALARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

İhbarlar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, yerlere serilmiş giysiden elektronik eşyaya kadar farklı ürünlerin bulunduğu çoğunluğu Suriyeli olan satıcılardan, pazardaki eşyaların kaldırılmasını istedi.

Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

TÜRKÇE VE ARAPÇA ANONS YAPILDI

Maske takma ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği alanda Türkçe ve Arapça anons yapan zabıta ekiplerinin uyarısının ardından tezgah açanlar eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı.

Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

Zabıta ekipleri, alandan ayrılanlara bundan sonraki süreçte bölgede satış yapılmasının da yasaklandığını söyledi.

İşte kapatılan pazardan kareler;

Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları (1)
MAHO AGA: Suriyelileride gönderin memleketlerine
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:12:23. #1.14#
title