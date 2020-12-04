Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu sığınmacılar tarafından kurulan ve halk arasında 'Bit pazarı' olarak adlandırılan ikinci el ürün satışı yapılan pazar, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kaldırıldı.