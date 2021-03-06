Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
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Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi

06.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:57
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi

Son dakika habere göre Suriye'de Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaşırken, 250'den fazla tankerin yandığı belirtildi.

Suriye'de Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaşırken, 250'den fazla tankerin yandığı belirtildi.

Suriye'de dün Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerinde petrol tesislerine gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırılarda bilanço arttı. Cerablus'ta bulunan Hamiran kasabasına yönelik saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmişti. El-Bab kırsalındaki Tarhine kasabasındaki saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sivil savunma ekipleri iki ayrı saldırıda toplam ölü sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 30'a ulaştığını, 250'den fazla tankerin de yandığını bildirdi. - HALEP

Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi
Son dakika haberi | Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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