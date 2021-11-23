Son dakika haberi... Süleymaniye'de üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösterilerde KYB binası ateşe verildi

Irak'ın Süleymaniye kentinde üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteriler sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binası ateşe verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin görmezden gelinmesini protesto eden üniversite öğrencilerinin gösterileri üçüncü gününde devam ediyor.

Süleymaniye'deki gösterilerde üniversite öğrencileri Valilik binasından şehrin merkezindeki Saray Meydanı'na yürümek isterken güvenlik güçleri ile arbede yaşandı.

Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup gösterici, emniyet güçlerine taş atarken, güvenlik güçleri de basınçlı su ve biber gazı ile grubu dağıtmaya çalıştı.

Gösteriler sırasında KYB'ye ait binanın da ateşe verildiği görüldü.

Öte yandan, Süleymaniye'de başlayan gösteriler kentin ilçelerinin yanı sıra Erbil'e de yayıldı. Öğrenciler Erbil'de Yüksek Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsünde dün düzenlenen gösterilerde bazı göstericilerin yaralandığını belirtilmişti.

AA / Rewa Mahmood Hasan - Son Dakika Haberleri

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