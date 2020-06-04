Son dakika haberi: SPOR Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: SPOR Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı

Bir son dakika haberine göre Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattıİlkay ALTAY-Gürkan DURAL/İZNİK,(Bursa),(DHA)Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önümüzdeki hafta gerekli tedbirleri de alarak olimpik sıkletteki sporcuların kampa alacaklarını kaydetti.

04.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:24

Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı

İlkay ALTAY-Gürkan DURAL/İZNİK,(Bursa),(DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önümüzdeki hafta gerekli tedbirleri de alarak olimpik sıkletteki sporcuların kampa alacaklarını kaydetti. Olimpiyat oyunlarının 2021'e ertelenmesinin kendileri için isabet olduğunu kaydeden Başkan Aydın, 'Altın madalya beklediğimiz Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın sakatlıkları vardı. Onlar da tedavi süreçlerini tamamlayacak ve Tokyo'da ülkemizi başarı ile temsil edeceğiz' dedi. Aydın ayrıca Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için de, 'Temmuz ayının ikinci haftasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacaktı ama bu pandemi sürecinde Kırkpınar'ın yapılması mümkün değil' diyerek 3 aylık ertelemenin olabileceğini kaydetti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşarak 'normalleşme' sürecinde atacakları adımlardan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dek pek çok konuyu aydınlattı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin, güreş sporunu da etkilediğini kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, pandemi ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı ülke olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN EN BAŞARILI ÜLKESİ OLDUK"

Başkan Aydın, 'Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanımızın üstün gayreti ve çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanımızın yurtdışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyon sürecini başarı ile gerçekleştirmesi ve 82 milyon Türk milleti tek vücut olarak bir araya geldi ve şu an koronavirüsü kontrol altına almış durumdayız. Bu çok büyük bir başarı ancak şunu ifade etmeliyim ki bizleri rehavete sokmamalı. Türkiye olarak ortaya koyduğumuz başarı ve vizyon ile dünyanın takdirini kazandık, dünyanın en başarılı ülkesi olduk. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FİZİK KAMPINI BAŞLATIYORUZ"

Güreş camiası olarak da, önümüzdeki hafta serbest stil, grekoromen ve kadınlarda kamp başlatacaklarını söyleyen Başkan Aydın, 'Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Sosyal mesafeye dikkat ederek, kurallara uymalıyız. Bir süre bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, rehavete kapılmamalıyız. Biz de güreşte çok dikkat ediyoruz. Önümüzdeki hafta hem serbest, hem grekoromen, hem de kadınlarda fizik kampını başlatıyoruz ancak belli kriterler dahilinde olacak. Herkes tek başına odada kalacak, kendi duşunu, lavabosunu kullanacak, umumi lavabolar kullanılmayacak. Sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilecek. Şu an kamp yapacağımız yerler de dezenfekte ediliyor. İzolasyonlu bir şekilde kamplarımızı ve çalışmalarımızı, sınırlı sayıda olimpik sıkletlerde devam ettireceğiz' dedi.

"OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ İSABET OLDU"

Olimpiyat oyunlarının 2021'e ertelendiğini de hatırlatan Başkan Aydın, 'Olimpiyatların ertelenmesi bizim için isabet oldu. 3 tane altın madalya beklediğimiz sporcularımız Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın sakatlığı vardı. İnşallah bu süreç içerisinde onlar da tedavilerini tamamlayacaklar. Önümüzdeki günlerde süreç normale döndüğünde turnuvalara katılacağız. Kendilerini deneyecekler ve rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlıklarımızı tamamlayıp 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele vereceğiz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda bildiğiniz gibi ülkemizin 8 madalyasının 5'i güreşten geldi. Çok büyük bir başarıya imza attık, güreşte 52 yıl aradan sonra böyle bir başarı yakalamış olduk. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo'da da güreş olarak ülkemizi başarı ile temsil edeceğiz' ifadelerini kullandı.

"KIRKPINAR'IN TEMMUZ AYININ İKİNCİ HAFTASINDA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Koronavirüs pandemisinin yağlı güreşleri de etkilediğini kaydeden Başkan Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dair de bilgiler verdi.

Yağlı güreşlerde henüz sezonu açamadıklarını belirten Başkan Aydın, 'Temmuz ayının ikinci haftasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacaktı ama bu pandemi sürecinde Kırkpınar'ın yapılması mümkün değil. Güreş Federasyonu olarak üzerimize düşen adımları, gayretleri ortaya koyuyoruz. Yarın İstanbul'da Edirne Belediye Başkanımız, Kırkpınar ağamız ve yağlı güreşleri düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile toplantı gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde Kırkpınar'ı, gelenekselleşen diğer yağlı güreşler Kurtdere'yi, Kumluca'yı, Elmalı'yı ve diğer yöre güreşlerini değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

3 AYLIK ERTELEME

Bu noktada kişisel fikrini de paylaşan Başkan Aydın, '3 ay içerisinde pandemi süreci normale dönerse Kırkpınar güreşlerimizi eskiden olduğu gibi kıran kırana, davul zurna eşliğinde gerçekleştirmiş oluruz ancak tabii bu süreç inşallah düzelir. Düzelmezse, Allah korusun ikinci bir dalga olursa Kırkpınar'ın yapılması mümkün olmayacaktır. Şimdilik düşüncem, 3 aylık bir erteleme. 3 ay sonra koronavirüs sürecini de gözeterek değerlendireceğiz. Tabii Sağlık Bakanlığımızın görüşlerini dikkate alarak, zaten biz şu an karar merciisi değiliz, bu süreçteki kararı sayın bakanımız Mehmet Kasapoğlu verecektir' şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Son dakika haberi: SPOR Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Zülfü Demirbağ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Murat Boz Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Mete Gazoz Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: SPOR Musa Aydın, Kırkpınar'ın geleceği ve güreşteki projeleri anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:28:28. #1.15#
title