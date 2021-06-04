Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş
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Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş

Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, köprüden dereye uçan otomobilde yaşamını yitiren 5 kişiden Şaziment Korkmaz (67) ile İbrahim (55) ve Fadime Canan (50) çifti Gaziantep'te toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, köprüden dereye uçan otomobilde yaşamını yitiren 5 kişiden Şaziment Korkmaz (67) ile İbrahim (55) ve Fadime Canan (50) çifti Gaziantep'te toprağa verildi. Kazada ölenlerin Diyarbakır'a kına gecesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden kısmen kuruyan dereye uçtu. Hurdaya dönen otomobilde akraba olan Rukiye Uzman, (46) Ali Canan, (30) Şaziment Korkmaz ve Fadime Canan'ın kaza yerinde; İbrahim Canan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Şaziment Korkmaz, Fadime Canan ve İbrahim Canan'ın cenazeleri Gaziantep'e, Rukiye Uzman ve Ali Canan'ın cenazeleri ise Mersin'e gönderildi.Şaziment Korkmaz ile Fadime ve İbrahim Canan çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölenlerin Gaziantep'ten Diyarbakır'daki bir yakınlarının kına gecesine gitmek için yola çıktığı belirtildi.


Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş
Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş
Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş
Son dakika haberi | Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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