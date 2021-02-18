Son dakika haberi... Sivas'ta filyasyon ekipleri aşı yapmak için karlı yolları paletli ambulanslarla aşıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde filyasyon ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, paletli ambulansla karlı yolları aşarak yaşlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını evlerinde yapıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde filyasyon ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, paletli ambulansla karlı yolları aşarak yaşlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını evlerinde yapıyor.

Salgınla mücadelede ön saflarda fedakarca mücadele eden sağlıkçılar, olumsuz hava koşullarında dahi görevlerine ara vermiyor.

İmranlı Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekipleri, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği köy yollarından paletli ambulanslarla geçerek, köy ve mahallelere ulaşıyor.

Ekipler, program doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlara ilk doz aşılarını evlerinde yapıyor.

Hastane Başhekimi Dr. Muzaffer Fatih Tüfekçi, zorlu hava koşullarına rağmen fedakarca görev yapan filyasyon ekiplerine teşekkür etti.

Hastane Müdürü Murat Sevindik ise Sağlık Bakanlığından aşı randevusu alan ancak sağlık merkezlerine gelemeyen yaşlılar için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik