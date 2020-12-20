Son dakika haberi! Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi
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Son dakika haberi! Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi

20.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:32
Son dakika haberi! Sivas'ta çiftlikten kaçan kazlar girdikleri baraj gölünü şenlendirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftlikten kaçan kazlar, Pusat-Özen Barajı gölüne giriyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftlikten kaçan kazlar, Pusat-Özen Barajı gölüne giriyor.

Pusat köyünde besici Nazım Cörüt'ün yeni getirdiği kazların bir bölümü, çiftlikte araçtan indirilirken kaçtı.

Kazlar, Cörüt'ün çiftliğinin yakınındaki Pusat-Özen Baraj gölüne girdi.

Su altında kalan eski yerleşim yerine ait caminin minaresinin göründüğü baraj gölüne kazların, kar yağışı eşliğindeki gezintisi, görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan önceki yıllara nazaran su seviyesi düşen baraj gölünün ortasındaki minarenin büyük bir bölümü de yeniden ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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