Son dakika haberi | SİVAS Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | SİVAS Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı

Son dakika güncel haberi... Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtıSİVAS'ta yaşayan çölyak hastası Kerem Akkaya'nın (8) mektubuyla harekete geçen belediye, çölyak hastalarının gıdalara erişimini kolaylaştırmak için Glütensiz Gıda Büfesi'ni hizmete açtı.

08.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:02

Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı

SİVAS'ta yaşayan çölyak hastası Kerem Akkaya'nın (8) mektubuyla harekete geçen belediye, çölyak hastalarının gıdalara erişimini kolaylaştırmak için Glütensiz Gıda Büfesi'ni hizmete açtı.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi ve 6 yıldır çölyak hastalığıyla mücadele eden Kerem Akkaya, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e mektup yazarak çölyak hastası olduğunu ve glütensiz gıda bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin talimat vererek çölyak hastaları için glütensiz ürünleri temin edebilecek bir büfe kurulmasını istedi. Belediye bünyesindeki Özbelsan şirketi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binası yanına Glütensiz Gıda Büfesi kurularak satışa başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, kendisine mektup yazan Kerem ile büfeyi gezerek beraber alışveriş yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal belediyecilik anlayışı gereğini hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek, "İlimizde sosyal belediyeciliğin gereği olarak çölyak hastalarımıza hizmet etmek üzere kar amacı gütmeden, onların ihtiyacı olan her türlü gıda ürününü şehirde bulundurmak ve ulaştırmak adına Özbelsan şirketimiz bünyesinde bir büfeyi hizmete sokuyoruz. Bu hizmet tamamen sosyal belediyecilik gereği. Şehir genelinde 380 çölyak hastası hemşehrimiz var. Çölyak hastalığı her yaşta olabiliyor, çocuk veya büyük fark etmiyor. Çölyak hastası Kerem kardeşimiz mektup yazarak 'Başkanım ben pasta yiyemiyorum' demişti. Kerem'in mektubu üzerine böyle bir çalışmayı başlattık. Pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerinde, eski SSK hastanesinin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çikolata, helva, fındık ezmesi, un, ekmek, reçel aklımıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilen yerlerden temin ederek buraya getireceğiz ve hemşehrilerimize hiçbir kar amacı gütmeden ileteceğiz. Yine bu noktada maddi olarak sıkıntılı olan hemşehrilerimizden tespit ettiklerimize sosyal belediyecilik gereği Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla ürün göndereceğiz. Yükte hafif pahada ağır hizmetlerden birisi. Karşılığı olan, insana dokunan, insanı etkileyen bir hizmeti şehrimize kazandırdığımız için personelimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Büfenin açılışına katılan çölyak hastası bulunanların yakınları da, düşünceli davranış nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | SİVAS Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Çete üyeleri, 'Maske takın' diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
Çete üyeleri, "Maske takın" diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Barış Arduç Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Nihat Özdemir Malcolm Thomas Süleyman Hurma Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | SİVAS Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 18:32:12. #1.14#
title